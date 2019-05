Valencia Kommunikation: Für einen erfrischenden Sommer

Gleich mit drei Aufträgen durfte Valencia Kommunikation in jüngster Zeit den Mineralwasser-Brand Rhäzünser unterstützen und dabei ihr Können in verschiedensten Disziplinen unter Beweis stellen. Entstanden sind zielgruppengerichtete und aufeinander abgestimmte Massnahmen in enger Zusammenarbeit zwischen der Full Service Agentur und dem Kunden.

Neue Website

Gemeinsam mit Nueva, der Zürcher Tochter-Agentur für digitale Lösungen, unterzog Valencia die vor mehreren Jahren erstellte Rhäzünser Website einem technischen und visuellen Relaunch. Dabei galt der Ansatz «mobile first». Reduziert, responsive und mit neuem Design reflektiert die neue Website nun die Brand Identity auf moderne Art. Mit überraschenden Parallax-Effekten wird zwischen einzelnen Menüpunkten und Grafiken gewechselt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Header der Hauptseite ist der Heinzenberg, der Rhäzünser Hausberg, in einer spektakulären Aufnahme zu sehen, welche extra für die Website geshootet wurde. Alle Produkte sind an den Onlineshop beer4you.ch angebunden und können somit bequem nach Hause bestellt werden.

Vielfältige Werbemittel für «Craft Lemonade»

«Craft Lemonade» ist die erste von zwei Produktneuheiten aus dem Hause Rhäzünser. Die Limonade erfrischt mit dem Geschmack von Limette, Ingwer und Holunderblüte und überrascht mit 30 Prozent weniger Zucker als andere Limonaden.

Valencia durfte für die Lancierung des Getränks eine Vielzahl an Werbemitteln für Grosshandel, Gastronomie und Retail gestalten.

Erfrischendes Visual für «Rhäzünser Juicy»

«Rhäzünser Juicy», die zweite Produktinnovation, ist mit 8,5 Prozent natürlichem Fruchtsaft ein kalorienarmer Durstlöscher ganz ohne Süssungsmittel, der «köstlich-fruchtig nach Apfel und Rhabarber schmeckt», wie es weiter heisst.

Zur Lancierung des Getränks erarbeitete Valencia ein erfrischendes Visual, mit welchem unterschiedliche Werbemittel wie Flyer, Plakate oder Inserate gestaltet wurden. Nach dem Motto «Erfrischend wie Wasser, fruchtig wie Saft.» zeigt das spritzige Visual eine Flasche Juicy, welche bis auf den Deckel komplett aus dem Liquid besteht.

Erfahrung, die sich auszahlt

Gemäss Creative Director und Valencia Partnerin Simone Fluri konnte Valencia bei den Aufträgen die grosse Erfahrung im Getränkebereich nutzen: «Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Brand Feldschlösschen zusammen. Das so aufgebaute Know-how kommt uns auch bei anderen Brands der Feldschlösschen Getränke zugute.» Andreas Locher Director Water & Softdrinks der Feldschlösschen Getränke AG zeigte sich zur Zusammenarbeit äusserst zufrieden: «Wir schätzen es, bei Valencia alle Leistungen aus einer Hand zu erhalten und mit einer Agentur zu arbeiten, welche unsere Bedürfnisse kennt und ins Zentrum stellt.»

Verantwortlich bei Feldschlösschen: Andreas Locher (Director Water & Soft Drinks), Claudia Leuenberger (Brand Manager); verantwortlich bei Valencia: Simone Fluri (Creative Director), Mirjam Müller (Beraterin), Corinne Winter (Junior Beraterin), Sebastian Refardt (Senior Texter), Jan Kempen (Art Director), Daniel Nussbaumer (Art Director), Emanuel Plüss (Leiter polygrafische Abteilung); verantwortlich bei Nueva: Remo Brunner (Geschäftsführer), Frank Matuse, Manuela Zogbaum, Jonas Müller (Frontend). (pd/cbe)