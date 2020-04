Energie Wasser Bern (EWB) betreibt und unterhält die Stadtberner Brunnen, sorgt mit CO2-neutraler Fernwärme für ein gemütliche Zuhause, setzt die ambitionierten Energieziele der Stadt um, fördert konsequent die E-Mobilität und so weiter. Leider sei dies den Bernerinnen und Bernern noch viel zu wenig bewusst. EWB hat deshalb die Agentur Komet beauftragt, dieses Wissensmanko im Rahmen einer Imagekampagne zu beheben – nicht zuletzt auch bei einer jüngeren Zielgruppe, heisst es in einer Mitteilung.

Zu diesem Zweck habe Komet eine Kampagne entwickelt, die einen eingängigen, berndeutschen Claim und charmant erzählte Alltagsgeschichten rund um die allgegenwärtigen Leistungen von EWB kombiniere. Während der überraschend variable Textduktus die kundenorientierte Haltung von EWB spiegelt, schaffen die erkennbar in Bern gedrehten Spots emotionale Nähe, schreibt die Agentur. So werde der Zielgruppe nicht zuletzt in Erinnerung bleiben, dass EWB auch für die Berner Strassenbeleuchtung verantwortlich zeichne, unter der es sich so romantisch küssen lässt wie fast nirgends sonst …

Die Kampagne ist vorerst in Form von Social Video Ads, Display Ads und auf YouTube zu sehen. Später, wenn das Leben in der Schweiz wieder zur langersehnten Normalität zurückgekehrt sein wird, auch auf DOOH-Medien, heisst es weiter.

Verantwortlich bei Energie Wasser Bern: Raphael Bühler (Leiter Marketing Kommunikation), Bruno Spring (Projektleiter Onlinemarketing); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD/Regie), Daniel Müller (Text), Claudio Parente (AD), Andrea Zaugg (Grafik), Corinne Hert (Client Service Director), Claudia Shatri (Senior Beraterin); Filmproduktion: Zeitsprung Commercial; Fotos: Caspar Martig, Onlineproduktion: Detail; Mediaagentur: Mediaschneider Bern. (pd/cbe)