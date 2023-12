Selbst der Weihnachtsmann ist ein Thomy-Senf-Liebhaber – ein bleibender Eindruck ist garantiert. Es gibt laut einer Mitteilung fünf enfvarianten, darunter zwei neue Bio-Senfe mit Schweizer Alpenkräutern und Honigsenf. Diese Botschaft wird durch eine OOH-Kampagne rund um Coop-Filialen in der deutschen und französischen Schweiz ab Mitte Dezember vermittelt.

Die Senfvarianten aus dem Glas verleihen laut Mitteilung «jedem festlichen Tisch den besonderen Akzent und sind einfach unschlagbar». So könne man die kommenden Festtage mit Freunden und Familie «bei kulinarischen Highlights und vielen schönen Stunden geniessen».



Der Weihnachtsmann wird noch für eine weitere Kampagne eingesetzt. Fünf Fondue-Chinoise-Saucen werden von ihm in handlichen Gläsern serviert und versprechen ein unvergessliches Genusserlebnis. «Mit diesen Fünf aus dem Glas wird das festliche Essen zum absoluten Höhepunkt, Dip, Dip, hurra», heisst es dazu in einer weiteren Mitteilung. Die Botschaft erreiche sämtliche Coop-Filialen in der deutschen und französischen Schweiz durch Printmedien sowie Instore-Kommunikation.

Verantwortlich bei Nestlé Suisse: Tobias von Rohr (Leiter Marketing Thomy), Jeanne DuPasquier (Kommunikation & E-Business Manager Thomy), Marion Morgane Segura (Social Media Thomy), Florian Trampert (Marketing Thomy); verantwortlich bei Dynamite: Roger Bosshart (Beratung und Text), Ralitsa Ruseva (Art Direction), Aleksandra Wolkow (Grafik), Alex Dimitriou (Animation), Urs Zwyssig (Text). (pd/cbe)