Im Mittelpunkt steht das Geschmackserlebnis von selbst aromatisiertem Sprudelwasser. Ein in die Flasche integriertes Sieb erlaubt es, Wasser mit frischen Zutaten wie Früchten oder Kräutern direkt in der Flasche anzureichern. Kohlensäuredichte und Alltagstauglichkeit der Tritan-Flasche stehen dabei als weitere Produktargumente im Vordergrund.
Für jede Flasche der Kollektion wurde gemäss einer Medienmitteilung eine eigene Bildwelt mit passender Headline gestaltet. Das Resultat sei ein «flexibles Kampagnensystem» für digitale Werbemittel, Point of Sale und Verkaufskommunikation. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Sigg Switzerland Bottles AG: René ab Egg (Director Marketing), Sarah Ritter (Communication Manager), Nadine Hoessly (Trade Marketing Manager); verantwortlich bei Andfrank: Ramon Alder (Creative Direction), Laura Starace (Art Direction) Ian Spahr (Graphic Design), Florian Bieniek (Brand Director).