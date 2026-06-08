Rosarot

Klimakampagne für Grün Stadt Zürich

Klimakampagne für Grün Stadt Zürich

Die Kampagne soll der Stadtbevölkerung vermitteln, was die bis 2035 laufenden Massnahmen konkret bewirken.

Die Kampagne soll der Stadtbevölkerung vermitteln, was die bis 2035 laufenden Massnahmen für Hitzeminderung, Stadtklima und Artenvielfalt konkret bewirken.