Rau Werbeagentur: Für Tchibo das Kaffeehaus Max inszeniert

Die Tchibo AG hat ihr erstes Kaffeehaus an der Neuengasse 39 in Bern eröffnet. Für die Eröffnung der Berner Filiale hat Tchibo eigens den Kenya Gaturi kreiert, eine limitierte Selektion und Röstung, die nur im Berner Kaffeehaus Max erhältlich ist. Auch in Bern lanciert Tchibo den Helvetica. Dieser eigens für die Schweiz entwickelte, Bio- und Fairtrade-zertifizierte Kaffee wird ab dem 27. Mai in allen Tchibo-Filialen erhältlich sein.

Die Rau Werbeagentur zeichnet verantwortlich für das Corporate Design und diverse Aktivitäten rund um die Eröffnung mit samt einem Live-Schaufensterpainting in der Voreröffnungsphase in Zusammenarbeit mit dem Berner Street-Art-Künstler Micha Häni, wie es in einer Mitteilung heisst.

Verantwortlich bei Tchibo Schweiz: Pierina Maibach (Director Marketing & Communications), Nadine Bolliger (Product Management Coffee & Coffee Bar Specialist), Bojana Vranjes (Marketing Manager Digital Content, PR & PM); verantwortlich bei Rau Werbeagentur: Oliver Rau: Gesamtverantwortung / Richard Rau (Creative Direction) Christoph Hänsli (Art Direction); Vierwind: Micha Häni (Street Art-Künstler:. (pd/eh)