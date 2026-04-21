Publiziert am 21.04.2026

Ein zentraler Bestandteil ist die Spielrunde vom 24. bis 26. April. In den Stadien von Super League und Challenge League wird «Play Safe» thematisiert, wie die Swiss Football League in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Kampagne verfolgt drei Stossrichtungen: Sie sensibilisiert für einen respektvollen Umgang, schafft Orientierung und stärkt das Bewusstsein für klare Grenzen im Kluballtag.

Als Teil der Kampagne arbeitet die Swiss Football League mit der Organisation Kinderschutz Schweiz zusammen, um die Kinder- und Jugendschutzverantwortlichen der Klubs zu schulen. Eine klubübergreifende Arbeitsgruppe entwickelt zudem Massnahmen für den Umgang bei Grenzverletzungen sowie zum Schutz auf Webseiten und in sozialen Medien. So soll das Thema systematisch in den Klubs verankert werden, schreibt die Swiss Football League.

Die Kampagne ist Teil des Engagements der Liga im Bereich der sozialen Verantwortung innerhalb ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. (pd/nil)