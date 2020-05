Agenturumbenennung: Futurelite heisst neu Family

«Futurelite hält die Klappe. Ab jetzt reden Kunden mit der Family», mit diesen Zeilen verkündet die Agentur die Namensänderung sowie die neue Positionierung.

Im Januar 2020 wurde durch die Übernahme der Design Agentur «Mad» einerseits das Mitarbeiter- und andererseits auch das Kundenportfolio ausgebaut. Das Team an Spezialisten erweitere die bisherige Angebotspalette um die Disziplinen SEO, Webdesign und Grafik und sorge für zusätzliche Betrachtungswinkel bei kreativen Entwicklungsprozessen, heisst es in der Mitteilung. «Das neu geschaffene Team ergänzt sich perfekt – wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort», sagt Geschäftsführer Claudio Catrambone.

Bruch mit Traditionen

Beim Rebranding wurde der Fokus auf einen sowohl schlichten als auch verständlichen Auftritt gelegt. Daher «Family – Agentur für Werbung und Film». Die neue Marke transportiere die Wertvorstellungen aus zehn Jahren Agenturleben: mit Kunden persönliche Beziehungen pflegen, flache Hierarchien wahren und mit gängigen Traditionen brechen.

Bei Family werde das Zwischenmenschliche stark gewichtet. Es werde als Basis einer Zusammenarbeit verstanden. «So wird ein familiärer Umgang erst möglich» – meint Catrambone.



Neu in Gelb und Schwarz

Um Family als Marke erlebbar zu machen, wurde auch das Agenturgebäude einem Redesign unterzogen: Der Eingangsbereich erhielt ein Facelift, die Büroräume wurden vergrössert, die Akustik und das Lichtkonzept neu konzipiert und für kreative Ausflüge steht mit «Le Salon» ein gemütliches Sechzigerjahre-Wohnzimmer mit einer Whisky Bar zur Verfügung. (pd/wid)