Publiziert am 18.12.2024

Die Kampagne für die Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) setzt auf ein auffälliges visuelles Universum, inspiriert von der wachsenden Retro-Gaming-Bewegung. Grundlage ist die Erkenntnis, dass 96 Prozent der potenziellen Blutspender in der Schweiz aus Angst vor der Prozedur kein Blut spenden. «Wir freuen uns sehr, dass wir eine Verhaltensänderung zu diesem Thema herbeiführen konnten», Gabriel Mauron, Chief Creative Officer von Havas Switzerland, in einer Mitteilung zitiert. «Unser visuelles Universum erlaubt uns, unsere Botschaft auf relevante und unerwartete Weise zu verbreiten und so Vorurteile und Hemmungen gegenüber der Blutspende abzubauen.»

Das Kampagnendesign basiert auf drei Gaming-Symbolen: Ein pixeliges Herz steht als Symbol für das Leben, «1UP» repräsentiert ein gewonnenes Leben, und ein Stern symbolisiert Stärke und neue Energie. Der übergreifende Slogan «Spiel auch du mit, spende dein Blut, schenke ein Leben» verbindet die Gaming-Metapher mit dem Aufruf zur Blutspende.

Die Umsetzung erfolgt crossmedial: Die drei Schlüsselsymbole erscheinen statisch auf Printmedien und Werbegeschenken an den Sammelstellen. In animierter Form sind sie im gesamten digitalen HUG-Ökosystem zu sehen, etwa in sozialen Netzwerken und auf der Website. Ein spezieller Social-Media-Filter ermöglicht es Spendern, ihre Teilnahme zu teilen und ihr persönliches Netzwerk zur Blutspende aufzurufen.

Die Kampagne begleitet die dritte Ausgabe der «Défi 1000 poches». Diese Challenge ruft die Genfer Bevölkerung auf, vor den Feiertagen Blut zu spenden. Der Fortschritt zur Zielerreichung von 1000 Blutspenden kann auf der Website der HUG verfolgt werden. Die Aktion läuft bis zum 5. Januar 2025.

Für die visuelle Gestaltung wählte das Kreativteam einen minimalistischen Stil mit kräftigen Farben, die Aufmerksamkeit erregen und positive Energie vermitteln sollen. Das «+»-Symbol zieht sich als wiederkehrendes Leitmotiv durch die gesamte Kampagne. (pd/cbe)