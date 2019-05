Ganz grosses Kino bietet das neue Pathé Kino in Spreitenbach. Der französische Kinobetreiber eröffnete im Mai sein siebtes Multiplexkino in der Schweiz. Die Agentur Schärer begleitete Pathé in der Planung und Umsetzung der Werbekampagne und in der Eventplanung. Publiziert wurde die Neueröffnung in Print, Online/Social Media und Radio.

Spiderman und Jack Sparrow laden ein

Ein fulminanter Start zur Eröffnungsfeier: Am Samstag, 10. Mai 2019, traten rund 3500 Personen über den gelben Teppich des Pathé-Eröffnungsfestes. Ballonküstler, Glitter-Tattoos, eine Baristastation sowie einem virtuellen Erlebnis sorgten für grossen Plausch, wie es in einer Agenturmitteilung heisst. Zudem konnten die Besucher einen Einblick in alle neuen Kino-Säle geniessen und die technische Qualität und das Design der Einrichtung bestaunen. Für ganz viel Zauber sorgten auch die 15 Cosplayer-Charakteren, die verkleidet im benachbarten Shoppi Tivoli und im Limmatspot auf das neue Kino aufmerksam machten.

Hollywood kommt nach Spreitenbach: Im Vorfeld kündigten sechs verschiedene Plakatsujets, gestaltet in den klassischen Filmgenres, das neu geplante Multiplexkino Pathé an. Ob Helden, Horror, Romanzen, Science-Ficion oder Fantasy: Ganz grosses Kino kommt nach Spreiti.

Verantwortlich bei Pathé Schweiz: Venanzio Di Bacco (CEO), Mireille Frick (Marketingleitung), Torsten Wagner (Geschäftsführer Spreitenbach), Tom Egli (Brand Manager) und Julia Lindenschmitt (Social Media): verantwortlich bei Schärer: Simon Schleuniger, Gloria Hartmann (Projektleitung, Event), Shady Ashong, Lea Hofstetter (Online, SocialMedia), Daniel Kobi (Art Direction), Jasmin Schürch (Grafik). (pd/cbe)