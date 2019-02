Früher reisten die Römer nach Bad Ems, um sich von der entspannenden Kraft des dortigen Thermalwassers zu heilen. Seit 1858 geht das einfacher: mit den Emser Pastillen, die inzwischen seit über 160 Jahren ein «wahrer Klassiker bei Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Hustenreiz» geworden sind, wie es in einer Mitteilung heisst. Mittlerweilen wurde die Rezeptur weiterentwickelt und das Sortiment stetig ergänzt. Heute zählen die Emser Pastillen «mit der wohltuenden Heilkraft des natürlichen Emser Salzes» laut Mitteilung zu den Klassikern unter den Rachentherapeutika.

Die Agentur Die Antwort hat für ihren Kunden eine Kampagne realisiert, womit der Ausdruck «ich habe einen Frosch im Hals» eine ganz neue, überraschende Bedeutung bekommen hat.

Die Kampagne ist international: Sie kommt in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zum Einsatz und ist sowohl digital als auch analog sowie am Apotheken-POS sichtbar. (pd/cbe)