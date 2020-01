Silverspot: Gegen Magengrummeln im falschen Moment

Teads und PEP Digital

Erstes Werbeformat mit dynamischem Untertitel

Sound off, Subtitels on: Die Werbemittel für die Kantonalbanken passen sich dynamisch den Usern an. Die Untertitel werden nur dann eingeblendet, wenn der User den Ton ausgeschaltet hat.