Zusammen ist alles einfacher – diese DNA von Sanitas ist heute relevanter denn je. Als Gesundheitspartner bietet Sanitas Angebote und Services, welche die Menschen in der Schweiz in dieser herausfordernden Zeit besonders unterstützen, wie es in einer Mitteilung heisst. Ob mit leichter Entspannung, gesundem Essen oder mehr Bewegung: dank der Angebote und Services von Sanitas lasse sich der neue Alltag besser bewältigen und das Leben gesünder gestalten. Denn wer auf seine Gesundheit achte und sein Immunsystem stärke, fühle sich nicht nur persönlich besser, sondern trage auch zum Wohlbefinden der Gemeinschaft und einer gesünderen Zukunft für alle bei.

Mit einem emotionalen TV-Spot unterstreicht Sanitas ihre Haltung der Gemeinsamkeit, schreibt Branders weiter. Neben dem 30-sekündigen TV-Spot verweisen verschiedene Kurzspots auf den digitalen und Social-Media-Kanälen auf eine Landingpage mit gesunden Angeboten und interessanten Informationen, wo bestehende und potenzielle Sanitas-Kunden genau das richtige für sie und ihr gesundes Leben finden.

Verantwortlich bei Sanitas: Kaspar Trachsel (Leiter Vertrieb und Marketing), Valentin Hüsser (Leiter Markenführung), Marco Chini (Leitung Campaigning und Events), Britta Mickeler (Marketing Managerin), Claudia Sebald (Leiterin Content und Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Branders: René Allemann (CEO), Thom Pfister (Executive Creative Director), Marisa Güntlisberger (Director Omnichannel Experience), Walter Tagliaferri (Director Advertising), Patrik Bockhacker (Brand Consultant), Katja Wölfel (Senior Copywriter); verantwortlich bei Rosas'n'Co (Filmproduktion): Nadia Rosasco (Inhaberin und Producer), Bram van Alphen (Regie); verantwortlich bei Mediaschneider: Janine Nussbaumer (Client Service Director); verantwortlich bei Webrepublic: Katja Martinello (Head of Creation), Vittorio Mares (Senior Consultant SEA). (pd/cbe)