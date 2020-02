Komet: Generationenwechsel an der Aare

1999 gründete Marcel Durst die Cosmic Werbeagentur in Bern, 2011 wurde sie in Komet Werbeagentur umfirmiert. Nach 20 Jahren wird die Führung nun in jüngere Hände gelegt, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst. Corinne Hert und Jeff Gerber haben die operative Leitung per Anfang Januar 2020 übernommen. Client Service Director Hert ist bereits seit 2016 Geschäftsleitungsmitglied bei Komet, Creative Director Gerber seit seinem Eintritt in die Agentur 2018.







Mit diesem Generationenwechsel werde sichergestellt, dass sich Komet erfolgreich den Herausforderungen der Zukunft stellen und an neue Marktbedürfnisse anpassen könne – so wie in der jüngeren Vergangenheit, als sich Komet quasi neu erfunden habe: War die Agentur lange für massgebendes Schweizer Grafik-Design bekannt, hat sie sich in den letzten Jahren zu einer kreativen Kommunikationsagentur transformiert. Heute hat sie über 20 Mitarbeitende und ist für zahlreiche regionale als auch viele, namhafte nationale Kunden tätig.

Zukunft von Durst

Als Inhaber wird sich Marcel Durst laut Mitteilung aufs Verwaltungsratspräsidium zurückziehen und sich Public-Affairs-Aufgaben widmen. In diesem Zusammenhang werde er weiterhin für die Association Spitex privée Suisse ASPS verantwortlich sein, die er in den letzten 14 Jahren im Mandat aufgebaut hat. In dieser Funktion werde man Durst auch in Zukunft im Bundeshaus antreffen, da ihm die ambulante Pflege ein grosses Anliegen bleibe. Und auch auf dem Golfplatz werde Durst jetzt mehr Zeit verbringen können. (pd/lol)