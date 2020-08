Zymma ist ein Anbieter von WG-Wohnungen in deutschen Städten. Die bezahlbaren Wohnungen mit praktischer Einrichtung richten sich an junge Menschen, die für bestimmte Zeit projektgebunden in der entsprechenden Stadt arbeiten.

Die pragmatische Haltung von Zymma soll sich im geradlinigen Firmenauftritt reflektieren, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Das Corporate Design umfasst neben Wortmarke mit Claim und der Bildsprache auch eine Serie von Icons, die für exklusive Services stehen, die von den WG-Bewohnern über die Website gebucht werden können. Neben einem Buchungssystem beinhaltet die Website ausserdem einen geschützten Community-Bereich für den Meinungsaustausch der Mieter untereinander.

Verantwortlich bei Zymma: Friedrich Trotha (Founder), verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction), Claudia Hiestand, Jürg Waeber (Text), ISA, Architects of Internet (Web-Umsetzung). (pd/eh)