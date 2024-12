Publiziert am 23.12.2024

Das höchste Holzhochhaus der Schweiz steht neu in Regensdorf im Kanton Zürich. Der 75 Meter hohe Wohnturm H1 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und umfasst über 150 Wohnungen. Das Gebäude zeichnet sich durch seine rote Fassade und die abstehenden Solarpaneele aus, die an Baumäste erinnern.

Um die Besonderheiten hervorzuheben und den künftigen Mietpareien einen Eindruck des Wohnfeelings zu vermitteln, hat die Zürcher Agentur Schroten eine Reihe von Content-Formaten entwickelt und realisiert. In deren Zentrum steht ein Film, in dem Architekt Roger Boltshauser seine Überlegungen zum Entwurf des Gebäudes auf dem Zwhatt-Areal erläutert.



Neben dem Film zeigt die Agentur in weiteren Geschichten (hier, hier und hier), wie Schweizer Innovation Holzbauten nicht nur in ganz neue Höhen wachsen lässt, sondern auch nachhaltigen, vielfältigen und wandelbaren Wohnraum schafft.

















Architekt Roger Boltshauser verantwortet den Entwurf des Gebäudes. Die Bauweise verbindet moderne Holzbautechnik mit nachhaltigen Elementen. Das Projekt demonstriert, wie Holz als Baustoff für Hochhäuser eingesetzt werden kann und dabei gleichzeitig den Anforderungen an zeitgemässen Wohnraum entspricht.



Die Entwicklung des Zwhatt-Areals wird von der Pensimo Management AG verantwortet. Die Zürcher Agentur Schroten begleitet seit Anfang 2023 die kommunikativen Massnahmen und ist für die Inhalte auf der Website zwhatt.ch verantwortlich. Der Wohnturm ist Teil des neuen Stadtquartiers Zwhatt in Regensdorf. Das Quartier umfasst mehrere hundert Wohnungen und 15'000 Quadratmeter Gewerbefläche. Zudem verfügt es über verschiedene Freizeitangebote für die Bewohner. Architekt Roger Boltshauser verantwortet den Entwurf des Gebäudes. Die Bauweise verbindet moderne Holzbautechnik mit nachhaltigen Elementen. Das Projekt demonstriert, wie Holz als Baustoff für Hochhäuser eingesetzt werden kann und dabei gleichzeitig den Anforderungen an zeitgemässen Wohnraum entspricht. (pd/nil)