Ein glückliches Paar mit vitaler Ausstrahlung an einem schönen Herbsttag. Dies zeigt der neue TV-Spot der Lunge Zürich, der von Silverspot produziert wurde, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heisst. «Es war uns wichtig, dass das Paar die gewünschten Kriterien des Kunden in passender Umgebung erfüllt», lassen sich Managing Director Remo Civatti und Creative Director Nicolas Vonlanthen von Silverspot in der Mitteilung zitieren.





Somit sei ein passender Wald im Raum Zürich gesucht und ein Drehtermin fixiert worden. Alles wurde laut Mitteilung sehr rasch zusammen mit dem Kunden realisiert, da noch der sonnige Herbst eingefangen werden sollte. Die Lunge Zürich war vor Ort auf dem Dreh. «Es ist immer schön, wenn unsere Kunden direkt dabei sind. Diese Kundennähe lässt auch besondere Wünsche schnell und unkompliziert umsetzen», so Nicolas Vonlanthen.

Der Spot wird zum ersten Mal am 3. Dezember auf TeleZüri ausgestrahlt. (pd/lol)