Schärer: Gewitter und Hochwasser in Gemeindewappen

Erneut setzt die Schärer AG die Feuer- und Elementarschadenkampagne für die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) um. Das Herzstück der Kampagne sind verschiedene Spots mit einfach animierten Gemeindewappen, die zeigen, welche Schäden Naturgefahren anrichten können.

In den aktuellen Spots beschädigen Hagel und Sturm die Gebäude in den Gemeindewappen von Bellikon, Burg und Kaiseraugst. Die Botschaft dahinter: die AGV rechnet mit den Risiken von Naturgefahren und ist im Schadenfall der verlässliche Partner an der Seite der Gebäudeeigentümer im Kanton Aargau, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die Kampagne läuft bis Ende 2018 zu den jahreszeitabhängigen Fokusthemen wie Hochwasser, Sturm, Hagel und Brandgefahren. In jeder Welle sollen neue Gemeinden zum Zug kommen, um möglichst viel Aufmerksamkeit für die Feuer- und Elementargefahren im Kanton Aargau zu generieren. Gestartet wurde Ende April zum Thema Hochwasser mit Wappen der Gemeinden Aarburg, Brugg, Oberentfelden und Wettingen.

Die Kampagne ist regional auf Tele M1, telem1.ch, azonline.ch und bei Passengertv zu sehen. Zum Start der zweiten Welle wird die Kampagne um eine Microsite mit einem Quiz und weiterführenden Informationen erweitert.

