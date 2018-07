Jung von Matt/Limmat: Gian und Giachen locken an die Rheinquelle

Der neue Steinbockfilm bewirbt die vielfältige Ferienregion Disentis-Sedrun. Die Auftraggeberin Graubünden Ferien will ihre Gäste mit attraktiven Angeboten in die Region locken, heisst es in der Mitteilung der Agentur.

Die Protagonisten des Werbespots sind erneut die Steinböcke Gian und Giachen. Nachdem die beiden in der letzten Kampagne den Golfplatz in Chur besucht haben (persoenlich.com berichtete), bestaunen sie dieses Mal die Rheinquelle am Tomasee. Im glasklaren Wasser entdecken sie eine unbekannte Spezies.

Verantwortlich bei Graubünden Ferien: Theresa Ecoffey (Shared Services, Marketingmandate), Flavio Godenzi (Leiter Shared Services); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Alain Eicher, Adrian Merz (Creative Direction), Lukas Amgwerd (Text), Lukas Frischknecht (Art Direction), Meret Horn (Beratung); externe Partner: Liga 01 (Animation), Jingle Jungle (Sounddesign) (pd/as)