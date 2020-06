Nach der Zeit des Stillstandes zeigt sich Graubünden bereit für die Sommersaison. Offenbar voller Tatendrang sind auch die zwei Steinböcke Gian und Giachen. Bereits letzte Woche sorgten sie schweizweit für Schlagzeilen, als sie während der offiziellen Pressekonferenz des Bundesrates in einem Animationsvideo verkündeten: «D Bärga händ offa!» (persoenlich.com berichtete).

Diese Geschichte wird nun weitererzählt: Gian und Giachen sind nach der Pressekonferenz zurück in den Bergen und empfangen die eingeladenen Gäste mit grossem Einsatz.

Der Film markiere den Beginn der schweizweit ausgespielten Kommunikationsoffensive #EndlichGraubünda, wie die verantwortliche Agentur Wirz in einer Mitteilung schreibt. Das mehrstufige Impulsprogramm ist besonders auf inländische Feriengäste ausgerichtet.

«Platz haben und sich bewegen»

Der Fokus liegt auf den Bedürfnissen der Schweizerinnen und Schweizer für die Zeit nach Covid-19: «Die Menschen wollen sich jetzt bewegen, in der Natur viel entdecken und vor allem Platz haben», so Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, in der Mitteilung. Er fügt hinzu: «Mit einer Einwohnerdichte von 28 Personen pro Quadratkilometer ist Graubünden der am dünnsten besiedelte Kanton der Schweiz.»

Herr Eicher, wie erfolgreich war der Auftaktspot von der Medienkonferenz?

Auch wenn die genauen Zahlen noch nicht vorliegen – die mediale Abdeckung spricht für sich. Die Schweiz hat den Auftritt gesehen und gemocht. Besonders stolz bin ich auf unseren Speed: Nur knappe zwei Stunden nach der echten PK war unsere PK on Air.

Was macht den Reiz von Gian und Giachen aus?

Vielleicht, dass sie nicht als Werbung wahrgenommen werden, sondern unterdessen fast zum Schweizer Kulturgut gehören.







Unter graubuenden.ch finden Interessierte Angebote für eine «Safari» oder für Badeferien in den Bündner Bergen:

