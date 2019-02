Y&R Wunderman: Giselle Vaugne wird neue Leiterin Beratung

Giselle Vaugne übernimmt ab März die Führung des Beratungsteams von Y&R Wunderman. Als ausgewiesene Marketingspezialistin kenne sie die hohen Anforderungen der Kunden an eine Kommunikationsagentur genau, heisst es in einer Mitteilung. Vor ihrer Zeit als Head of Marketing von VW Schweiz war Vaugne für internationale Konzerne wie Ford und Microsoft tätig. Ihre Kenntnis der Automobil- und Technologiebranche ist gemäss Mitteilung für Y&R Wunderman von grossem Wert, betreut die Agentur doch unter anderem Kunden wie Audi und Microsoft.

Neben ihrem Erfahrungsschatz bringe Vaugne auch ein feines Gespür für Innovationen und eine Arbeitsphilosophie mit, die derjenigen der Zürcher Agentur in vieler Hinsicht gleiche, heisst es weiter. «Ich teile mit dem Team von Y&R Wunderman die tiefe Überzeugung, dass in unserer Branche Co-Creation der Weg der Zukunft sein wird», wird die gebürtige Zürcherin in der Mitteilung zitiert.

Unter Co-Creation versteht man bei Y&R Wunderman nicht nur die ineinandergreifende interne Zusammenarbeit zwischen Strategie, Technologie und Kreation, sondern auch die gezielte Einbindung der Kundenseite, um bestmögliche Resultate zu ermöglichen. (pd/as)