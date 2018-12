In den vergangenen Jahren haben verschiedene Gesichter mit Doppelblick wirksam auf die Gefahren von Alkohol am Steuer aufmerksam gemacht. Wie es in einer Mitteilung heisst, trifft nun die mobile Schweiz auf zwei neue wiederum von CR Basel gestaltete Kampagnensujets der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) und der Polizei: Ein über einen Autoschlüssel gestülptes leeres Wein- oder Bierglas symbolisiere die «glasklare» Botschaft: «Wer trinkt, fährt nicht».

Das Key Visual mit der unmissverständlichen Handlungsanweisung kommt als Plakat, Postkarte, im Kino und auf Social Media zum Einsatz. Zudem wird die Polizei bei Kontrollen Eiskratzer mit denselben Visuals als Gadgets abgeben. Mittels Radio-Sponsoring wird die Botschaft an die Hörerinnen und Hörer herangetragen.



Verantwortlich bei der BFU: Peter Matthys (Leiter Kampagnen), Claudia Bucher (Kampagnenleiterin); verantwortlich bei CR Basel: Gabriel Heuberger (CD), Daniel Roth (AD), Joëlle New, Thomas Fux (Beratung). (pd/as)