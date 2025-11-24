24.11.2025

ADCE AWARDS

Gold und Doppel-Silber für Kunsthaus-Kampagne von Sir Mary

Der Art Directors Club of Europe hat in Barcelona mehrere Schweizer Arbeiten ausgezeichnet. Es gab einmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze.
Am Freitag wurden die 34. ADCE Awards verliehen. Von über 650 Einreichungen aus 25 Ländern wurden 315 Arbeiten ausgezeichnet. Schweizer Kreative konnten ingesamt sieben Auszeichnungen in Edelmetall abholen, eine in Gold, vier in Silber sowie zwei in Bronze. Dazu kamen 14 Shortlist-Plätze.

Die Jury, in der die Schweiz durch Manuel Wenzel (TBWA\Zürich, Jury President Kategorie «Print & Outdoor»), Stefanie Huber (Kategorie «Design»), Raul Serrat (Kategorie «Film & Audio») und Adrian Merz (Kategorie «Interactive & Mobile») vertreten war, zeichnete folgende Schweizer Arbeiten aus:

Die gesamte Gewinnerliste sowie die vier Special Award Winner finden sich auf der Website des ADCE

Auch die Schweizer Young Creatives gingen nicht ohne leere Hände nach Hause: Die ADC Young Members Josephine Jeanguenin und Patricia Schneider gewannen die diesjährige ADCE Greatness Challenge. Mit einem überzeugenden Fundraising-Projekt sicherten sie sich nicht nur die Teilnahme an der diesjährigen ADCE-Jurierung, sondern setzten sich mit ihrer Idee auch gegen starke internationale Konkurrenz durch. (pd/nil)


