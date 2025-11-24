ADCE AWARDS: Gold und Doppel-Silber für Kunsthaus-Kampagne von Sir Mary

Publiziert am 24.11.2025

Am Freitag wurden die 34. ADCE Awards verliehen. Von über 650 Einreichungen aus 25 Ländern wurden 315 Arbeiten ausgezeichnet. Schweizer Kreative konnten ingesamt sieben Auszeichnungen in Edelmetall abholen, eine in Gold, vier in Silber sowie zwei in Bronze. Dazu kamen 14 Shortlist-Plätze.

Die Jury, in der die Schweiz durch Manuel Wenzel (TBWA\Zürich, Jury President Kategorie «Print & Outdoor»), Stefanie Huber (Kategorie «Design»), Raul Serrat (Kategorie «Film & Audio») und Adrian Merz (Kategorie «Interactive & Mobile») vertreten war, zeichnete folgende Schweizer Arbeiten aus:

Gold in der Kategorie «Integrated & Innovation – Integrated Campaigns for commercial brands» für «Steal Marina's Artwork» von Sir Mary für das Kunsthaus Zürich. Zudem gewann die Arbeit zweimal Silber in den Kategorien «Brand Experience – PR/Events» und «Interactive & Mobil – Social Media Campaigns».

Silber in der Kategorie «Interactive & Mobile – Social Media Campaigns» für «Nemo broke the Trophy» von Jung von Matt Limmat für die Mobiliar.

Silber in der Kategorie «Design – Photography» für «Unplug the icon» von Studio Geissbühler für Zermatt Unplugged.

Bronze in der Kategorie «Print & Outdoor – Outdoor (Including poster and billboard)» für «Save on the rest» von Thjnk Zürich für Denner AG.

Bronze in der Kategorie «Film Craft – animation, VFX, CGI and 3D» für «Child's World In Danger» von Neu Creative Agency für den Kinderschutz Schweiz.

Die gesamte Gewinnerliste sowie die vier Special Award Winner finden sich auf der Website des ADCE.

Auch die Schweizer Young Creatives gingen nicht ohne leere Hände nach Hause: Die ADC Young Members Josephine Jeanguenin und Patricia Schneider gewannen die diesjährige ADCE Greatness Challenge. Mit einem überzeugenden Fundraising-Projekt sicherten sie sich nicht nur die Teilnahme an der diesjährigen ADCE-Jurierung, sondern setzten sich mit ihrer Idee auch gegen starke internationale Konkurrenz durch. (pd/nil)