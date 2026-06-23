Cannes Lions 26: Gold und Doppel-Silber für Schweizer On

Publiziert am 23.06.2026

Erfolg für die Schweizer Sportmarke On: Die Arbeit «Shape of Dreams» für die On x Zendaya Collection ist am Dienstag in der Kategorie Film Craft mit einem Gold-Löwen (Regie) und zwei Silber-Löwen (Schnitt und «Use of Original Music») ausgezeichnet worden. Der Film, produziert von MJZ aus Los Angeles, schaffte es insgesamt viermal auf die Film-Craft-Shortlist. In der Kategorie wurden aus 1433 Einreichungen insgesamt 43 Löwen vergeben – den Grand Prix holte «Your Way Out» für Coinbase, von Isle of Any aus New York.

«Shape of Dreams» ist das Herzstück der Kampagne zur ersten gemeinsam entwickelten Kollektion von Zendaya und On. Der rund dreiminütige Film wurde von Oscar-Preisträger Spike Jonze geschrieben und inszeniert und spielt in «The Dream Lab» – Zendayas imaginärer Designwelt. Der Film beginnt in einem weissen Raum, in dem Zendayas Gedanken mit verschiedenen Formen, Farben und Materialien zum Leben erwachen – surreal und verspielt, bis die Outfits ihre finale Form finden. Auch Zendayas langjähriger Stilberater Law Roach tritt im Film auf. Die Kampagne wurde am 9. April 2026 lanciert und erzielte auf YouTube innert weniger Tage knapp zehn Millionen Aufrufe.

In der Kategorie Entertainment konnte On die Shortlist-Platzierung nicht in einen Löwen verwandeln.

In der Kategorie Entertainment Lions for Sport blieb auch die Arbeit «Olympic Rings Pasta» für das Internationale Olympische Komitee (IOK), eingereicht vom IOK in Lausanne und LePub in Mailand, ohne Auszeichnung. Nominiert ist die Arbeit noch in der Kategorie Social & Creator – diese Entscheidung fällt am Mittwoch. Ebenso wird dann klar, ob für die Arbeit «The Coupon Coup» für McDonald's von TBWA\Zürich in der Kategorie Direct für einen Löwen reicht.







Am Dienstag wurden zudem weitere Shortlists publiziert. In der ursprünglich auf Mittwoch angekündigten Kategorie Film wurde On mit «Shape of Dreams» ein weiteres Mal nominiert. Keine Platzierungen für Einreicher aus der Schweiz gab es hingegen in den weiteren Kategorien Creative Business Transformation, Creative Commerce, Creative Effectiveness, Creative Strategy und Luxury.

Zwar ist IWC Schaffhausen in der Kategorie Luxury zweimal nominiert, beide Arbeiten wurden jedoch von Scholz & Friends Berlin eingereicht. (cbe)



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