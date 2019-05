2018 startete Jung von Matt/Limmat die Grillitarier-Sommer-Kampagne der Migros, die nun in die zweite Runde geht. Was die Grillitarier vereint, sei die Liebe zum Grill. Ob Vegetarier, Pescetarier, Flexitarier oder Fleischliebhaber – alle lieben, was einen Grill berührt hat. Wenn es jedoch um die Zubereitung der Grillade geht, scheiden sich die Geister, heisst es in einer Mitteilung.







In der aktuellen Kampagne zeigt Jung von Matt/Limmat, dass jeder Grillitarier seine eigenen, individuellen Regeln hat und Geschmäcker verschieden sind. Es geht um Fragen wie: «Vorher oder nachher salzen?» oder «Gemüse als geächtete Beilage oder sogar als Kür?». Die Hauptbotschaft der Kampagne: Alles geht – Hauptsache, es macht Spass und schmeckt.

Mit dem Grillitarier-Buddy grilliert

Digitales Herzstück der Kampagne sei der Grillitarier-Buddy. Die Progressive Web-App mit Accelerated Mobile Pages (AMP) begleite die Grillitarier direkt am Grill durch den Sommer mit integriertem Grill-Timer, Grillrezepten und praktischem Party-Planer. Als Gamification-Element gebe es ein wöchentlich wechselndes Quiz, bei dem man ein exklusives Grillitarier-Wochenende gewinnen kann. Die Progressive Web-App läuft auf allen Betriebssystemen und ist ab sofort auf www.grillitarier.ch erhältlich. Der Grillitarier-Buddy biete mit flüssigen Transitions und Unterstützung der Device Capabilities die User Experience einer App und kann auf dem Homescreen des Smartphones gespeichert werden.







Die 16-wöchige Multichannel-Kampagne umfasst neben Out-of-home-, Print-, Online- und POP-Massnahmen einen Manifestfilm und acht Kurzspots, in denen individuelle Grillitarier-Regeln vorgestellt werden: Beat habe eine eigene Definition von Carpaccio, Roman und Doris hätten unterschiedliche Ansichten in Sachen Grill-Kompetenzen und Carla ermahne die Familie zu mehr Ruhe. Denn nur durch das Ruhen bleibe das Fleisch saftig. In den Spots werden einzelne Regeln betont oder unterschiedliche Regeln einander gegenübergestellt. Die Kampagne sei ab sofort schweizweit im Einsatz und regt zum Diskutieren über Grillregeln an.

Verantwortlich bei Migros: Désirée Strassmann, Céline Jagisch (Campaigning), Sergio Pintadu, Beatrice Lütjens (Digital Cam-paigning & Promotions), Simone Blaser (Media), Eveline Zollinger, Anna Eberle (Sales Promotions); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Rob Hartmann, Alain Eicher (Creative Direction), Markus Rottmann, Nemi Wildbolz, Jehmsei Keo, Ennio Cadau (Text), Matthias Fürst, Michelle Danilschenko, Regine Cavicchioli, Joana Faria, Va-nessa Savi (Art Direction), Tina Bloetjes, Hekuran Abdyli (Grafik), Emmanuel Denier (Screende-sign), Daniel Muther, Sara Antunes (User Experience) Christian Koop (Digital Production Direc-tion), Philipp Siegenthaler (Strategie), Andrea Häfliger, Mikael Haak, Nadine Stüssi, Britta Hartleb, Jan Rohleder (Projektleitung/Beratung), Nick Schoberth (Key Account Management), Dennis Lück (Chief Creative Officer); verantwortlich bei Jung von Matt/Play: Natascha Imfeld (Art Buying), Valdita Shabanaj (Junior Producerin); verantwortlich bei Czar Zürich: Sandy Blum (Executive Producer), Philippe Favre (Producer), Stella Falderbaum (Postproducer), Johannes Schröder (Regie), Jallo Faber (DoP); externe Partner: Jung von Matt/180HB, Warschau (Development), Jingle Jungle (Musik/Sound), Ultra Images (Animation), Nathalie Furrer/Visualeyes (Produktion Fotografie), Tina Sturzenegger (Fotografie), Dynamo Media (Media), Webrepublic (Media). (pd/log)