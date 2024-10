Publiziert am 30.10.2024

Die ZKB unterstützt gemäss ihrem Leistungsauftrag mehr als 400 Projekte im Kanton Zürich. Das Spektrum reicht von Kulturinstitutionen wie dem Schauspielhaus Zürich und dem Casinotheater Winterthur bis zu Freizeiteinrichtungen wie dem Zoo Zürich.

Die von der Agentur Rod entwickelte Kampagne integriert sich in das bestehende Corporate Design der Bank. Sie kommuniziert die Vorteile für ZKB-Kundinnen und -Kunden, zu denen vergünstigte Eintritte, kostenlose Sitzplatz-Upgrades und weitere exklusive Angebote gehören.

Die Kampagne wird über verschiedene Kanäle ausgespielt: online, Social Media, Print-Inserate sowie Out of Home und Digital out of Home. Den Anfang macht das Schauspielhaus Zürich, gefolgt von weiteren Partnern wie dem Casinotheater Winterthur und dem Zoo Zürich. (pd/cbe)