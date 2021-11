Das «Lürzer’s Archive» veröffentlicht alle zwei Monate die besten und kreativsten Kampagnen der Welt. In der neuesten Ausgabe erscheint nun ein Poster von Serviceplan Suisse für DillySocks, wie die Kommunikationsagentur in einer Mitteilung schreibt. Illustriert wurde es von der Art-Direktorin Carina Kienzle, die bei Serviceplan Suisse in der Kreation arbeitet.

Das Plakat wurde im Rahmen der #DillyGalloppChallenge eingesetzt (persoenlich.com berichtete). Mit dieser Challenge auf TikTok promotete DillySocks sein 2-für-1-Angebot – und forderte die Community auf, mit vier Socken an den Füssen und Händen wie ein Pferd zu galoppieren. Mit Erfolg: Die Kampagne erzielte gemäss Mitteilung auf TikTok über 12,5 Millionen Views und bescherte DillySocks auf einen Schlag über 15'000 neue Follower. (pd/tim)