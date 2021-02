Serviceplan Suisse: Mit DillySocks gut zu Huf

Do the Dilly Walk: Diese Botschaft kommt zur Zeit auf TikTok gut an. Bei der #DillyGallopChallenge galoppieren, traben, wiehern und springen Jugendliche und gelenkige Menschen wie Pferde – und viele von ihnen tragen dabei Socken an den Händen und Füssen.

Das ist kein Zufall, wie es in einer Mitteilung heisst. Denn hinter der Idee, die Leute mit vier Socken zum Galoppieren zu bringen, stecken das Schweizer Start-up DillySocks und die Agentur Serviceplan Suisse. «Wir haben einen Weg gesucht, um unsere 2-für-1-Promotion zu bewerben – mit dem Fokus auf eine junge Zielgruppe», wird Sean Pfister, einer der drei Gründer von DillySocks, in der Mitteilung zitiert. «Und als Serviceplan Suisse dann mit der Idee kam, war uns sofort klar: Auf dieses Pferd wollen wir setzen.»

Der Erfolg scheint den Machern recht zu geben: Die Challenge finde immer mehr Freunde und Nachahmer.



Und jetzt: im Galopp auf TikTok auf einen Augenschein: #dillygallopchallenge, #dillysocks, #ethicalfashion, #horsejumping, #sockswag.

Verantwortlich bei DillySocks: Sean Pfister (Co-Founder), Sophie Witte (Head of Marketing & Growth); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Livia Küpfert (Beratung), Nathalie Jakober (Art Buying), Mareike Pässler (Content & Corporate Communications), Terence Fuchs, Carina Kienzle (Graphic Design), Hanning Beland (Art Direction), Peter Liptak (Text), Dominic Shota Schweingruber, Kurt Bösiger (Video Produktion und Motion Design), Michael Kathe (Creative Direction), Marcin Baba (Executive Creative Direction), Pam Hügli und Raul Serrat (Gesamtverantwortung); Per Kasch (Fotografie und Director), Find a Face (Casting), Supreme Music (Musik). (pd/cbe)