Heimat Zürich: Grosse Showbühne fürs Wingo-Angebot

In der neuesten Wingo-Kampagne treten Charles Nguela – bzw. Xavier Alfonso für die französischsprachige Variante – als mitreissende Moderatoren einer Spielshow auf. So heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.







In dieser müssen die Kandidaten die Produktvorteile eines Wingo-Angebots mit ihren Teilnahmekärtchen abgleichen. Ein Format, das entfernt an ein beliebtes Glücksspiel nordamerikanischer Prägung erinnert. Neben dem (leicht abgeänderten) Namen gibt es aber einen weiteren entscheidenden Unterschied: «Mit dem ausgelobten unschlagbar günstigen Mobile-Abo sind am Ende irgendwie alle die Gewinner», so die Mitteilung.

Das «Wingo Swiss Pro»-Angebot wird ausschliesslich online beworben – über verschiedene Filmversionen für die gängigen Social Media-Kanäle und als Banner-Adaption.

Verantwortlich bei Wingo: Michael Jakob (Projektleitung Kommunikation), Davide Pincin (Head of Campaigning & POS Communications), Sabrina Stalder (Brandverantwortliche Wingo), Cyril Wick (Head of Wingo); Filmproduktion: Chocolate Films AG; Regie: Gregor Brändli; verantwortliche Kreativagentur: Heimat Zürich. (pd/lol)