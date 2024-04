Kargo: Grosses Kino für die Pflegeausbildung

Kaum ein anderer Beruf werde so häufig und mit solcher Begeisterung verfilmt und betrachtet wie das von Pflege- und Ärzteteams in Notfallstationen und Spitälern, schreibt die Agentur Kargo.

Bei der Umsetzung der Kampagne habe man sich deshalb an den beliebten Genres von Filmen und Serien bedient: Fiktive Trailer zeigen Ereignisse aus dem abwechslungsreichen und von Spannung geprägten Berufsalltag von Pflegefachpersonen.

Drei Kurzspots à 15 Sekunden und ein Haupttrailer à 30 Sekunden bilden den Kern der Kampagne und bedienen sich in ihrer Machart einer Palette an audiovisuellen Elementen aus der Hollywood-Trickkiste. Sie geben so einen Vorgeschmack auf die Herausforderungen, die in diesem Berufsumfeld erlebt werden, schreibt Kargo.

Die drei Slogans «Weniger Film – mehr richtige Action», «Weniger Film – mehr wahre Stories» und «Weniger Film – mehr echte Emotionen» lösen die Idee hinter der Kampagne auf und machen der Zielgruppe klar, dass es hier nicht um einen neun Film geht, sondern um den Studiengang am Berner Bildungszentrum Pflege.

Die Inhalte seien von Fachpersonen des Berner Bildungszentrums Pflege geprüft und so realitätsnah, wie in der Werbung eben möglich, nachgespielt und verfilmt worden, heisst es weiter.

Die Kampagne wird von einem Filmplakat begleitet, das die Grenzen zwischen Realität und Fiktion ebenfalls verschwimmen lässt.