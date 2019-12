Wer clever ist und online bucht, der steht als erster auf der Piste – und nicht in der Schlange am Billett-Schalter. So heisst es zumindest in der neuen von Filme von Draussen entwickelten Bewegtbild-Kampagne für Arosa Lenzerheide.

In den Tourismus-Destinationen sparen die Gäste beim Online-Kauf der Liftkarten zukünftig nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Um das neue Preis-Modell bekannt zu machen hat Arosa Lenzerheide die Kampagne «Be smart. Book online.» initiiert, heisst es in einer MItteilung.

Die Zürcher Filmproduktion Filme von Draussen hat den Gedanken in eine Reihe von Video-Spots übersetzt, die sowohl online als auch im TV und auf E-Boards und E-Panels laufen. Um eine Publikums gerechte Ansprache zu gewährleisten, wurden die Spots für die Zielgruppen Sportler, Geniesser und Familien dekliniert.

Verantwortlich bei Filme von Draussen: Tom Malecha (Kreativdirektion), Kevin Feuz, Halil Kesselring (Kamera); verantwortlich für Photographie: Rainer Eder; verantwortlich bei Arosa Lenzerheide: Stefan Reichmuth (pd/wid)