Publiziert am 04.03.2025

Die Zürcher Kreativagentur Rosarot hat für den neuen Zimmerpflanzen-Onlineshop «Blattfreunde» eine Markenwelt samt Lancierungskampagne erschaffen. Das Gemeinschaftsprojekt mit den Macherinnen von VEG and the City umfasst Markenidentität, Kommunikationsstrategie und Branding, heisst es in einer Mitteilung.

Ausgehend vom Namen «Blattfreunde» entwickelte Rosarot ein Markenkonzept für alle Bereiche. Das Branding umfasst ein Logo, das mit Herz und Pflanze die Verbundenheit aller Blattfreunde darstellt, sowie eine Kombination aus Farben, Typografie und Bildwelt, die den Markenauftritt für Pflanzenliebhaberinnen und -liebhaber prägt.

Die Kampagne greift den zwischenmenschlichen Aspekt der Pflanzenliebe auf. «Goodbye Tinder, hello Blattfreunde!» lautet der Slogan, der die Idee auf den Punkt bringt: Zimmerpflanzen als Begleiter, die «immer für dich da sind und wieder Frischluft in dein Leben bringen».

Der Kampagnenansatz lässt verschiedene «Blattfreunde» aufeinandertreffen. In fünf unterschiedlichen Visuals werden Personen ihren pflanzlichen Pendants gegenübergestellt. Die Inszenierung zeigt, dass mit fachkundiger Hilfe des Onlineshops jeder die passende Zimmerpflanze finden kann.

Die Performance-Kampagne wird auf Meta und Google ausgespielt und soll potenzielle Käuferinnen und Käufer zum passenden Grün für Zuhause oder Büro führen.

Judith Winderlich, Leiterin Onlineverkauf bei Blattfreunde, sagt zur Zusammenarbeit: «Die Kampagne trifft genau den Nerv unserer Zielgruppe – wir hätten uns keine bessere Partnerin für unseren Launch wünschen können. Ein grüner Daumen hoch für Rosarot. Von der ersten Idee bis zur Umsetzung hat Rosarot uns nicht nur kreativ, sondern auch strategisch perfekt begleitet. Die Agentur hat unsere Vision verstanden und in eine Markenwelt verwandelt, die Blattfreunde so besonders macht.»