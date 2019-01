Seit knapp zwei Jahren betreut James als Leadagentur den Tarifverbund Zug. Insbesondere das Jahresabonnement «Zuger Pass Plus» wurde in den vergangenen Monaten mit vielen verschiedenen Motiven und unterhaltsamen Geschichten in Netzplan-Optik beworben, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Doch nicht nur das unlimitierte Reisen innerhalb des Tarifverbunds mache den «Zuger Pass Plus» attraktiv. Auch die Preisersparnis von 25 Prozent mit der Devise «12 Monate fahren, 3 Monate sparen» spreche für das beliebte Produkt, schreibt James. Aus diesem Grund hat die Agentur den «Liniensparplan» ins Leben gerufen. Dieser schmückt im Januar für zwei Wochen alle zentralen Haltestellen im Tarifverbund. (pd/as)