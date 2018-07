Republica hat im Auftrag der Gurtenbahn den Gesamtauftritt überarbeitet. Dabei wurde ein neues Logo, die Signaletik, Dienstkleider und die Geschäftsdrucksachen rund um die Gurtenbahn neu designt, die Berner Kreativagentur in einer Mitteilung schreibt.

Die Ausgangslage: Der Kunde brauchte eine visuelle Eingliederung in seine Markenstruktur in der Partnerschaft «Gurten – Park im Grünen». Der neue Auftritt der Gurtenbahn sollte ein moderneres Erscheinungsbild erhalten. Die grosse Herausforderung dabei war laut der Agentur, das neue Logo visuell in die Markenhierarchie von «Gurten – Park im Grünen» zu integrieren.









Verantwortlich der Gurtenbahn: Rita Beutler und Bernhard Schmocker. (pd/eh)