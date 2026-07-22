Raul Serrat: «Gute Werbung kann die Welt verbessern»

Raul Serrats Schlüsselerlebnis war es, als im Tram über die legendäre Mobiliarkampagne diskutiert wurde, bei der er mitgearbeitet hatte. Der gebürtige Zürcher mit spanischen Wurzeln wollte – als einer der wenigen der Branche – nie ins Ausland, hat dafür aber bei einigen der erfolgreichsten Schweizer Agenturen gearbeitet. Vor zwölf Jahren stieg er bei Serviceplan ein, wo er heute als Chief Creative Officer und Partner tätig ist. Unter seiner Ägide entstand die Helvetia-Kampagne, die momentan überall sichtbar ist.

Raul Serrat ist in Zürich aufgewachsen, wo er auch sein bisheriges Leben verbrachte. Die Eltern lernten sich bei ihrer Arbeit auf der Sihlpost kennen. Nach seiner Lehre bei der Genossenschaftsdruckerei Zürich, einer der damals besten Druckereien, liess er sich bei Euro RSCG Zürich zum Grafiker ausbilden, später wechselte er zur Publicis, eine der angesagtesten Agenturen, bevor er via Spillmann/Felser/Leo Burnett und Wirz 2014 zur Serviceplan kam, wo er heute in führender Position tätig und für den visuellen Auftritt verantwortlich ist. Daneben ist er im ADC-Vorstand. Raul Serrat ist vierfacher Vater und lebt – wo könnte es anders sein – mit seiner Familie in Zürich.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.