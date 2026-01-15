Thomas Wildberger: «Hamburg war ein Stahlbad»

Vor genau 50 Jahren wurde der ADC gegründet. In der zweiten Folge des Jubiläumspodcasts erzählt Präsident Thomas Wildberger, wie der Kreativclub seinen runden Geburtstag feiert, inwiefern ihm Pamela Anderson den Einstieg in Deutschland ermöglichte und wie ihn das «Stahlbad» bei Jean-Remy von Matt nachhaltig prägte.

Thomas Wildberger kam bei seiner kaufmännischen Lehre bei der Migros erstmals mit der Werbung in Berührung und arbeitete anschliessend als Werbetexter für Matter Galbucci Leo Burnett. Später wechselte er zu Jung von Matt und Springer & Jacoby nach Hamburg, bevor er 2006 in Berlin seine eigene Agentur Römer Wildberger gründete, die vor allem wegen ihrer Kampagne für die Berliner Morgenpost national bekannt wurde. 2012 kehrte er in die Schweiz zurück, wo er zuerst Chief Creative Officer und später CEO von der Publicis Group wurde. Nach seinem Ausstieg dort war er vier Jahre Partner bei der Beratungsfirma Prophet. Seit vergangenem Herbst ist der ehemalige «Werber des Jahres» selbstständig tätig (persoenlich.com berichtete).

In der zweiten Folge erzählt Wildberger von seinem unerschütterlichen Glauben an die menschliche Kreativität, seiner Verwandtschaft mit Gottlieb Duttweiler und warum er bei Roger de Weck noch eine Rechnung offenhabe.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.