Digitec Galaxus: Händler animiert Kundschaft zur Diskussion

Publiziert am 30.06.2025

Sei es im Nagelstudio bei der Pediküre, am Esstisch beim Schlürfen von Ramen, in einer VR-Arena mit Freunden oder während eines romantischen Film-Dates auf dem Sofa – der innere Nerd platzt manchmal in unpassenden Situationen heraus.

Vier Spots sind neu, das Konzept unverändert, schreibt Digitec Galaxus zur Weiterführung der bekannten Kampagen. Wie schon bisher laden die Videos Tech-Liebhaberinnen und -Liebhaber dazu ein, ihre Leidenschaft mit Gleichgesinnten auf digitec.ch zu teilen und sich in der Community auszutauschen.



Die neuen Spots hat das Kreativteam von Digitec Galaxus entwickelt, unterstützt durch spezialisierte Partner in den Bereichen Pre-Produktion, Dreh und Post-Produktion.

Die Kampagne ist ab dem 30. Juni in der Deutsch- und Westschweiz online, auf relevanten Social-Media-Kanälen wie Instagram und TikTok sowie im Web-TV zu sehen. (pd/nil)