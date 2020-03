Serviceplan Gruppe Schweiz: «Haus der Kommunikation» wird zur Dachmarke

Was schon lange im Haus der Kommunikation gelebt wird und seit der Gründung der internationalen und Schweizer Gruppe in der DNA verankert ist, hat mit dem neuen Branding einen offiziellen Charakter erhalten. Die Dachmarke «Haus der Kommunikation» hält sämtliche Kommunikationsdisziplinen mit den verschiedenen Agenturmarken an einem gemeinsamen Standort – nämlich im Haus der Kommunikation – zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Serviceplan Gruppe Schweiz tritt deshalb in einem weiterentwickelten Corporate-Design auf, das die Mehrmarkenstrategie mit der konsequenten Integration der Dachmarke «Haus der Kommunikation» sowie mit einer einheitlichen Farbgebung bei allen Agenturmarken untermauert, heisst es. Die stringente Mehrmarkenstrategie stelle sicher, dass sich die einzelnen Agenturen klar am Markt bei Kunden positionieren können. Mit dem Einsatz der verschiedenen Agenturmarken könne besser auf Veränderungen im Markt eingegangen, neue Lösungen können sich schneller und differenzierter etablieren und bereichsspezifische Kompetenzen konzentrierter weiterentwickelt werden.

«Wir sind überzeugt, dass die Mehrmarkenstrategie unter dem gemeinsamen Dach ‹Haus der Kommunikation› zahlreiche Vorteile bietet. Dazu gehört eine konsequente Ausrichtung einzelner Agenturen auf spezifische Geschäftsbereiche und eine klare Positionierung im Markt bei Kunden wie auch potenziellen Mitarbeitenden», wird Christian Baertschi, Verwaltungsratspräsident der Serviceplan Group Switzerland, in der Mitteilung zitiert. «Dass die verschiedenen Agenturen gemeinsam unter dem Motto ‹Building Best Brands› ganzheitliche Kommunikationslösungen erarbeiten, sofern dies der spezifische Kundenauftrag verlange.»

Das Haus der Kommunikation vereint die Kompetenzen der einzelnen Agenturen wie Kreation & Content (Serviceplan), Impact & Channel Management (Mediaplus), Technology & Experience (Plan.Net) sowie Publishing & Adaption unter einem gemeinsamen Dach. Mit dieser Mehrmarkenstrategie werde allen Kundenbedürfnissen Rechnung getragen, egal, ob ein Kunde eine 360-Grad-Lösung oder konkrete Unterstützung in einer spezifischen Kommunikationsdisziplin benötigt. (pd/cbe)