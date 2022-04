Nach einer ausgedehnten Pitch-Phase beauftragte Qualipet die Silverspot AG, eine Kampagne zu entwerfen. Das Ziel: Die Frequenz im stationären Handel sowie online zu erhöhen und gleichzeitig Daten für zukünftige Marketingaktivitäten zu sammeln.

Für diesen Auftrag entwickelte Silverspot die Kampagne «Funnypets», in der Qualipet die beliebtesten Haustiervideos der Schweiz sucht. «Das Herz der Kampagne ist eine Video-Onlineplattform welche wir in Zusammenarbeit mit Cubetech aus Bern und dem auf UX/UI spezialisierten Designer Thomas Oehrli ins Leben gerufen haben», wird Remo Civatti, Managing Director Silverspot, in einer Mitteilung zitiert.

Silverspot-Creative-Director Nicolas Vonlanthen, ergänzt: «Es ist total easy: Teilnehmende können einfach ihr bestes Tiervideo hochladen. Und alle Leute, die es sich auf der Seite funnypets.ch anschauen, küren über die Like-Vergabe die Gewinner. Das Video mit den meisten Likes wird mit dem Hauptpreis und einer Ausstrahlung im Schweizer Fernsehen belohnt.»

Die Multichannel-Kampagne interagiert über alle Touchpoints mit der Landingpage und beinhaltet Online, TV, Radio, Social Media, Print und POS-Massnahmen.



Social-Media-Spot:



Radiospot:

«Um die Awareness über die Social-Media-Kanäle zusätzlich zu steigern, arbeitet die Silverspot AG für die Funnypets-Kampagne mit drei Petfluencern aus der Schweiz zusammen», so Vonlanthen weiter.

Die Kampagne startet am 25. April und endet mit der Prämierung der Gewinner am 31. Juli 2022. (pd/cbe)