Publiziert am 07.01.2026

Blick ist seit dem 1. Januar mit seinen Nachrichten auf den Screens von Livesystems präsent. Die beiden Clips von Marty-Trezzini zeigen zunächst eine News-Headline auf dem Screen. Eine Person tritt dann ins Bild und nimmt die digitale Schlagzeile physisch vom Bildschirm mit.

Das Format ist bewusst ohne Ton konzipiert, um in Umgebungen mit flüchtiger Aufmerksamkeit zu funktionieren, schreibt die Agentur. Die Spots laufen auf über 13'000 Livesystems-Screens in der Deutsch- und Westschweiz sowie im Tessin. (pd/spo)