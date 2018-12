Advent ohne den Gesang der Heilsarmee ist eigentlich unvorstellbar. Die weihnachtlichen Klänge der scheinbar kälteresistenten Mannen und Frauen wärmen jedes Jahr Jung und Alt.

Was aber passiert, wenn es draussen 5 oder gar 10 Grad minus ist? Das will Spinas Civil Voices mit dem neuesten Heilsarmee-Plakatsujet, das in diesen Tagen an vielen Strassen und Ecken ausgehängt wird, zeigen. Im Mittelpunkt steht ein selbstloser Salutist, der gegen die bissige Kälte zu einer drastischen Massnahme gegriffen hat.





Verantwortlich bei der Heilsarmee: Philipp Steiner (Leiter Marketing & Kommunikation), Christoph Bitter (Leiter Marketing-Kampagnen); verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Matthias Freuler und Stephan Huwiler (Kreation), Soraya Shademan (Beratung), Simon Opladen (Fotographie), Bildbearbeitung (retuschestoller.ch). (pd/eh)