Publiziert am 13.10.2025

Die Wärme-Kampagne startet am Montag zum Beginn der Heizperiode und soll das noch wenig bekannte System der Seewasser-Heizung einer breiten Bevölkerung nahebringen. EWZ heizt bereits heute mit Zürichsee-Wasser statt mit fossilen Brennstoffen und baut diese umweltfreundliche Wärmegewinnung laufend aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Fokussierung auf ein einziges Sujet ermöglicht grösstmögliche Wiedererkennung entlang der ganzen sorgfältig kuratierten Customer Journey», wird Katrin Rüesch, Senior Kampagnenleiterin bei EWZ, zitiert.

Die Kampagne ist auf Plakaten, im öffentlichen Verkehr und auf digitalen Kanälen zu sehen. (pd/cbe)