Rod Kommunikation: Helvetas als neuen Kunden gewonnen

Die unabhängige Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas entscheidet sich nach einer mehrstufigen Agenturevaluation für eine Zusammenarbeit mit der Zürcher Kreativagentur Rod Kommunikation. Neben der «ausgewiesenen Kompetenz in den Bereichen Strategie, Content, Digital und Performance» überzeugte Helvetas «der Ansatz eines integrierten und modernen Campaigning», wie es in einer Mitteilung von Rod heisst.

«Wir möchten mit dem Team von Rod die Schweizer Öffentlichkeit davon überzeugen, dass Armut überwunden werden kann und dass es sich lohnt, sich für eine gerechte Welt einzusetzen, in der alle Menschen in Würde und Sicherheit leben und der Umwelt Sorge tragen», wird Stefan Stolle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Helvetas, in der Mitteilung zitiert. Die Zusammenarbeit startet ab sofort. (pd/cbe)