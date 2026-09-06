Schweiz Tourismus: Herbstkampagne ohne Roger Federer

Publiziert am 06.09.2026

Die neue Herbstkampagne findet ohne Roger Federer statt, wie der Direktor von Schweiz Tourismus, Martin Nydegger, in einem Interview mit dem SonntagsBlick bekanntgab. «Roger Federer hat fantastische Arbeit geleistet, wir sind ihm extrem dankbar», so Nydegger.

Finanzielle Gründe seien dafür nicht ausschlaggebend gewesen: «Das hat nichts mit der Finanzierung zu tun, sondern mit einer Neuausrichtung unserer Kampagnen. In Kürze startet die neue Herbstkampagne», sagt Nydegger weiter. «Nach fünf Jahren mit Roger Federer in unserer Hauptkampagne wollen wir dieses Jahr etwas Neues und Überraschendes machen. Das bedeutet nicht, dass wir gar nicht mehr mit Roger Federer arbeiten werden.» Die neue Kampagne wird mit der Agentur Wirz entwickelt (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)