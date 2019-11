Valencia: Herzerwärmend – auch für Erwachsene

Mit «Die Eiskönigin 2» kommt am 20. November 2019 die langerwartete Fortsetzung des Disney-Klassikers von 2013 in die Kinos. Passend dazu startet bei Coop etwas vorher, am 8. November, die Promotion «Disney Winterzauber», mit winterlichen Sammelprämien für Gross und Klein. Für Kinder gedacht sind die Plüschversionen der Filmfiguren Elsa, Anna, Olaf und Sven, welche alle in einer Tasse im passenden Design daherkommen. Dazu gibt es eine Kuscheldecke, welche von Schneemann Olaf zusammengehalten wird. Eher an die Erwachsenen richten sich eine grössere Kuscheldecke sowie eine Thermosflasche im neutralen Design, wie es in einer Mitteilung heisst.

Valencia Kommunikation durfte für die Promotion das Visual, sowie unzählige Werbemassnahmen vom Megaposter bis zur Sammelmarke gestalten und war für das Naming verantwortlich. Das Bewegtbild entstand in Zusammenarbeit mit WirzFraefelPaal Productions und der Schweizer Animationsfirma Cloudscapes. Es wurde auf eine Kombination von Clips des Kinofilms und einer Prämien-Inszenierung gesetzt, welche das Beste aus beiden Welten vereint. Die Prämien wurden digital als 3D-Modelle nachgebaut und konnten so ganz nach Wunsch platziert und animiert werden.

«Bei dieser Promotion stehen die Disney Figuren im Zentrum. Darum wollten wir den Prämien die maximale Aufmerksamkeit sichern», meint Valencia CD Tommy Schilling. Es wurden diverse Varianten des Spots für TV und Online-Einsatz produziert. Dabei wurde besonders eng mit dem Kunden zusammengearbeitet, damit sowohl die Wünsche von Coop wie auch von Disney optimal berücksichtigt werden konnten. Die Promotion läuft bis 24. Dezember 2019 im Coop Detailhandel sowie bei Coop City, Coop Bau+Hobby, coop@home und im Coop Restaurant. Pro 10 Franken Einkauf erhalten Kunden 1 Sammelmarke.

