Die gesellschaftlichen Herausforderungen wie Urbanisierung, Digitalisierung und Klimawandel könnten nur gemeinsam gemeistert werden. Die Kampagne nehme deshalb diese Treiber auf und zeige, dass die BKW gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden die Zukunft nachhaltig gestalten will, so die BKW in einer Mitteilung. Kommunikationschef Martin Schweikert lässt sich dazu wie folgt zitieren: «Die BKW zeigt mit ihren Lösungen in der Kampagne, dass sich Wirtschaftlichkeit, Komfort und Nachhaltigkeit nicht ausschliessen. Die BKW ist Teil der Lösung.»

Die Kampagne setze die Themen Infrastruktur und modernste Gebäudetechnik in den Vordergrund. Die BKW will dadurch ihre Transformation von der klassischen Energieversorgerin zu einer Energie- und Infrastrukturdienstleisterin unterstreichen.

Die neue Imagekampagne läuft ab dem 7. September im Fernsehen und wird stark über die digitalen Kanäle ausgestrahlt. Begleitend unterstreicht die BKW anhand von Erfolgsgeschichten aus dem Geschäftsalltag ihre neue Ausrichtung vor allem über ihre Webseite, den Blog sowie durch Medienpartnerschaften im Printbereich.

Verantwortlich bei der BKW: Michael Morgenthaler und Ursina Scheuber (Projektleitung), Stefanie Uwer und Ursula Fricker (Contentverantwortung), Michael Blum (Social Media) Stephan Oberholzer und Léa Marmet Sperandio (Branding & Landingpage). Mediatonic (Medienagentur), verantwortlich bei WWP Creative: Martin Grüner (Creative Director), Lara Ortlieb (Account Managerin). (pd/eh)

