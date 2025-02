Digitec: Hier kann der innere Nerd sein Fachwissen teilen

Publiziert am 10.02.2025

Sei es bei der Geschenkübergabe am Jahrestag, beim Austausch mit Touristen in Zürich oder bei der Therapeutin auf der Couch – der innere Nerd platzt manchmal in unpassenden Situationen heraus.

Die Spots sind neu, das Konzept unverändert (persoenlich.com berichtete): Mit einem Augenzwinkern lädt der vierte Umgang der Kampagne des Onlinehändlers Digitec Tech-Liebhaberinnen und -Liebhaber dazu ein, ihre Leidenschaft dort zu teilen, wo sie auf Gleichgesinnte trifft – auf digitec.ch. Denn dort können technikbegeisterte Menschen ihre Einsichten und ihr Fachwissen in einer lebendigen Community austauschen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wie bei Digitec-Kampagnen üblich, wurden die neuen Spots von ihrem eigenen Kreativteam entwickelt, unterstützt durch spezialisierte Partner in den Bereichen Pre-Produktion, Dreh und Post-Produktion.

Die Kampagne ist ab dem 10. Februar in der Deutsch- und Westschweiz online, auf relevanten Social-Media-Kanälen wie Instagram und TikTok sowie im Web-TV zu sehen. (pd/awe)