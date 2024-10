Digitec Galaxus: Wenn der innere Nerd am Familienessen nervt

Publiziert am 21.10.2024

Ob bei einer Stand-up-Comedy-Show, beim Abendessen mit der Familie oder beim Beobachten von Vögeln – der innere Nerd platzt manchmal in unpassenden Situationen heraus. Mit einem Augenzwinkern lädt die Kampagne des Onlinehändlers Digitec Tech-Liebhaberinnen und -Liebhaber dazu ein, ihre Leidenschaft dort zu teilen, wo sie auf Gleichgesinnte trifft – auf digitec.ch. Denn das sei die Heimat für technikbegeisterte Menschen, die ihre Einsichten und ihr Fachwissen in einer lebendigen Community austauschen möchten, schreibt Digitec Galaxus in der Mitteilung.





Die ersten beiden Wellen der Kampagne wurden im Februar, respektive Juli 2024 ausgestrahlt (persoenlich.com berichtete). Wie bei Digitec-Kampagnen üblich, wurden die neuen Spots von unserem eigenen Kreativteam entwickelt, unterstützt durch spezialisierte Partner in den Bereichen Pre-Produktion, Dreh und Post-Produktion.

Die Kampagne ist ab dem 21. Oktober in der Deutsch- und Westschweiz online sowie auf relevanten Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram, TikTok und Twitch zu sehen. (pd/wid)