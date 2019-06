Cannes Tagebuch #3: Hier kommen «The Cannes Loris 2019»

In den letzten 20 Jahren haben die Cannes Lions meine Arbeiten juriert, bewertet, diskutiert und meine Karriere beeinflusst. Ich habe gehofft, gejubelt und wurde auch enttäuscht. Nun ist es an der Zeit, den Spiess umzudrehen. Heute stehe ich an der Croisette, schaue mir das Treiben an und juriere das Festival mit kritischem Auge nach Kategorien.

Design: Keine Auszeichnung







Der visuelle Auftritt der Cannes Lions 2019 ist solide. Aber mindestens fünf Jahre zu alt. Der 80er Jahre Look mit den reduzierten grafischen Formen und den knalligen Farben war vor Jahren en vogue, mittlerweile findet man aber solche Patterns zuhauf auf Shutterstock.

Brand experience and Activation: Silber

Das voll bepackte Programm mit Speakern aus aller Welt ist tatsächlich schwer zu toppen. Man könnte, wenn man möchte, den ganzen Tag in dunklen, unterkühlten Räumen sitzen und alles mitnehmen, was die Welt der Kreativität zu bieten hat. Mein Programm habe ich mir jedoch so zusammengestellt, dass ich doch noch ab und zu die Sonne sehe. Was mich zur nächsten Kategorie bringt.

Outdoor: Bronze

An den Cannes Lions ist draussen Cannes. Was so viel heisst wie Meer, Strand, Palmen, Sonne, Jachten und grosse Art-Deco-Hotels an der Promenade. Das ist toll, plakativ und kann sich definitiv sehen lassen. Warum aber nur Bronze? Es gibt da auch noch den Festival-Outdoor-Bereich. Zum Beispiel eine Terrasse, die mit billigem Kunstrasen ausgelegt ist und auf der Abends lauwarmes Bier ausgeschenkt wird. Ausserdem gibt es das Palais, wo man die 80er-Jahre förmlich riechen kann. Und nein, der visuelle Auftritt der Cannes Lions 2019 passt trotz des Eighties-Looks nicht zum Palais.

Entertainment: Keine Auszeichnung







Bis jetzt habe ich zwei Award-Shows miterlebt. Natürlich gibt es da grandiose, inspirierende Arbeiten aus der ganzen Welt zu sehen, aber diese juriere ich nicht, sondern ich bewerte hier das Festival. Die Shows sind tatsächlich nicht sonderlich stilvoll; ein paar LED-Wände, die in allen erdenklichen Farben blinken und hupen (Danke Dennis für diese Redewendung). Computer-generierte Grafiken, die an Jugendraum-Airbrush erinnern oder vielleicht auch einfach von Shutterstock runtergeladen wurden (siehe visueller Auftritt). Das Ganze wird von Guettaesken Stampf-Beats unterlegt, die noch nicht mal Streetparade-Lovemobile-Niveau haben. Also in Sachen Design und Stil gibt es bei den Cannes Lions definitiv Nachholbedarf. Da können sie sich ein Beispiel an den D&AD Awards nehmen.

Digital & Social: Gold

Digital: Also unser agenturinterner Whatsapp-Kanal funktioniert hervorragend ... Sozial: Was gibt es sozialeres, als in der südfranzösischen Abendsonne mit seinen Kollegen und Kolleginnen über grandiose Werbung zu plaudern und ein Bier zu trinken? Da darf es dann auch mal lauwarm sein.







