Cola-Cola gegen Diskriminierung

20 Minuten erscheint in weiblicher Form

20 Minuten erscheint vollständig in weiblicher Form

«Wir möchten Klischees ansprechen»: Die Kampagne zum Weltfrauentag ist von der Agentur Wunderman Thompson.

Alle redaktionellen Texte in der Print-Ausgabe von 20 Minuten vom Montag erscheinen in ungewöhnlichen Form. «Wir möchten gesellschaftliche Klischees und Vorurteile ansprechen», so Coca-Cola. Die Kampagne zum Weltfrauentag ist von Wunderman Thompson.