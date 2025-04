Ruf Lanz: Hiltl lässt Mütter aufblühen

Publiziert am 23.04.2025

Hiltl in Zürich ist laut Guinness World Records das älteste vegetarische Restaurant der Welt. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1898 zurück.

Seit 2006 arbeitet Ruf Lanz für die Marke Hiltl. VR-Präsident Rolf Hiltl, Inhaber in der vierten Generation, sagt: «Markus Ruf und sein Team überraschen uns immer wieder mit knackigen Ideen, die den Geschmack unserer Fans treffen und neue Gäste auf uns aufmerksam machen. Das jüngste Beispiel ist die Generationen verbindende Muttertags-Kampagne.»

Die Kampagne verwendet eine visuelle Analogie, bei der Kinder jeden Alters «durch die Blume» dazu angeregt werden, ihre Mütter am Muttertag mit einer Einladung ins Hiltl zu überraschen – zum Brunch, Lunch oder Dinner. Und ihnen so das Wertvollste zu schenken: Zeit und Aufmerksamkeit, wie Ruf Lanz in einer Mitteilung schreibt.

Für die Hiltl-Muttertags-Kampagne wurden verschiedene Massnahmen umgesetzt. Die Kampagne ist bis zum Muttertag auf gedruckten und digitalen Plakaten (F12, F200, F4, ePanel), Postkarten, POS-Material, Online-Ads und Social-Media-Kanälen präsent. (pd/cbe)